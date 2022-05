Der amerikanische Infrastrukturkonzern American Tower Corporation (ISIN: US03027X1000, NYSE: AMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,43 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 8. Juli 2022 (Record date ist der 17. Juli 2022). Gegenüber dem Vorquartal (1,40 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um knapp 2,1 Prozent. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 5,72 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite ...

