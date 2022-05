Der amerikanische Energiekonzern NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, NYSE: NEE) wird am 15. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,425 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record date ist der 31. Mai 2022. Im Februar 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um knapp 10 Prozent. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern 1,70 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend ...

