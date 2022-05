Die amerikanische Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, NYSE: HD) wird eine Quartalsdividende von 1,90 US-Doller je Aktie ausschütten. Insgesamt ist es das 141. Quartal in ununterbrochener Folge, für das Home Depot eine Dividende ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 16. Juni 2022 (Record day: 2. Juni 2022). Der Konzern aus Cobb County im US-Bundesstaat Georgia zahlt auf das Jahr gerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...