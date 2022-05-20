BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 14 (14,20) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 110 (112) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT PPG INDUSTRIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 140 (180) USDDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MARSHALLS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 629 (885) PENCEGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 19,60 (20,10) CHF - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 54,80 (53,10) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12 (11,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 23,50 (23,00) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 69,40 (73,40) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT LONZA GROUP AG AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 650 (720) CHF BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 12,50 (13,10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT INSTONE REAL ESTATE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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