Aus den Morning-News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse konnte sich dem europäischen Trend widersetzen und hat den Handel am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen beendet, der ATX ging mit einem leichten Plus von 0,2% aus dem Handel. Über weite Strecken des Handelstages hatte sich auch der Wiener Markt dem schwachen Sentiment angeschlossen, schaffte aber am Nachmittag getrieben von steigenden Kursen bei einigen schwer gewichteten Bankwerten einen Ausbruch ins positive Terrain. Die Bawag konnte um 0,9% zulegen, für die im Index am stärksten gewichtete Erste Group gab es einen Anstieg von 0,4%, lediglich die Raiffeisen Bank International konnte hier nicht mithalten und musste 2,0% nachgeben. Zulegen konnten gestern wieder die Versorger, der Verbund ...

