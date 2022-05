Marinomed Biotech hat eine weitere Lizenzvereinbarung abgeschlossen, diesmal mit Procter & Gamble (P&G) für die Carragelose® Produkte in den Vereinigten Staaten von Amerika. P&G übernimmt dabei die notwendigen Schritte, um die regulatorische Zulassung für die Vermarktung der Carragelose® Produkte in den USA zu erhalten. Marinomed ist verantwortlich für den Technologietransfer, insbesondere P&G die notwendigen Daten zu liefern. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und abhängig vom Erreichen bestimmter regulatorischer und kommerzieller Meilensteine hat Marinomed Anspruch auf Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf Verkäufe von Carragelose® Produkten in den USA. Erst vor wenigen Wochen hat Marinomed eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...