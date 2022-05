Die Membership Collective Group Inc. (NYSE: MCG) ("MCG", "Unternehmen", "wir" oder "unser"), eine globale Mitgliederplattform mit physischen und digitalen Räumen, die eine lebendige, vielfältige und globale Gruppe von Mitgliedern verbindet, hat heute die Geschäftsergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, das am 3. April 2022 endete.

Finanzergebnisse des ersten Quartals 2022

Die Gesamtzahl der Mitglieder stieg im ersten Quartal 2022 auf 171.927 von 155.836 im vierten Quartal 2021 und um 44,3 im Jahresvergleich Die Soho House-Mitgliederzahl stieg auf 130.919 von 122.807 im vierten Quartal 2021, ein Wachstum von 17,6 im Jahresvergleich

Die Warteliste auf die MCG-Mitgliedschaft erreichte mit über 79.000 Mitgliedern einen neuen Höchststand, bei Verbleibquoten auf einem Stand wie vor der Pandemie

Gesamtumsatz im ersten Quartal 2022 von 192,0 Mio. USD, 165,2 Wachstum gegenüber dem ersten Quartal 2021

Der Umsatzerlös aus Mitgliedschaften stieg im ersten Quartal 2022 um 45,1 im Vergleich zum Vorjahr und entsprach 30,6 des Gesamtumsatzes

Der In-House-Umsatzerlös stieg im ersten Quartal auf 87,8 Mio. USD im Vergleich zu 16,3 Mio. USD im ersten Quartal 2021 Der Umsatzerlös je verfügbares Zimmer ("RevPAR", Revenue per Available Room) stieg im ersten Quartal um 112,0 gegenüber dem Vergleichsquartal 2021

Im ersten Quartal 2022 wurde der Membership Collective Group Inc. ein Nettoverlust von (60,5 Mio. USD) bzw. (0,30 USD) je Aktie zugerechnet

Das bereinigte EBITDA betrug 2,3 Mio. USD im ersten Quartal 2022, ein Anstieg um 25,1 Mio. USD gegenüber dem ersten Quartal 2021

Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 basiert auf der Performance im ersten Quartal und dem bisherigen Geschäftsverlauf

"Wir hatten einen guten Start in das Jahr. Wir konnten mehr als 16.000 neue MCG-Mitglieder begrüßen und zwei neue Soho Houses erfolgreich eröffnen. Unser vielversprechendes Umsatzwachstum im Quartal führen wir auf steigende Mitgliederzahlen und erhöhte Nachfrage in unseren bestehenden Häusern zurück, die im Februar und März anstiegen und die In-House-Umsätze um mehr als 400 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 verbesserten", so Nick Jones, Gründer und CEO, MCG.

"Angesichts der gegenwärtigen Performance in allen Geschäftsbereichen legen wir heute eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 vor, die Ziele für die Mitgliederzahl, den Umsatzerlös und das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr enthält. Trotz der schwierigen aktuellen Aussichten für die Verbrauchernachfrage sind wir zuversichtlich, dass wir diese Ziele durch die operativen Verbesserungen, die wir jeden Tag vornehmen, erreichen können.

Unser drittes House dieses Jahres das Holloway House in Los Angeles wurde im Mai eröffnet. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, im Geschäftsjahr 2022 unser Ziel von 9 Neueröffnungen umzusetzen ebenso wie zwei neue Ned-Standorte in New York und Doha."

Zusammenfassung der Finanzergebnisse für das Quartal zum 3. April 2022

13-Wochen-Zeitraum zum (Beträge in Tausend, soweit nicht anders angegeben) 3. April 2022 4. April 2021 Gesamtumsatz 192.008 72.401 Umsatzerlös aus Mitgliedschaften 58.773 40.493 In-House-Umsatzerlös 87.755 16.259 Sonstige Umsatzerlöse 45.480 15.649 Betriebsverlust (47.422 (63.560 Umsatzbeitrag auf House-Ebene(1) 29.746 10.123 Umsatzmarge auf House-Ebene (%)(1) 21 18 Sonstige Umsatzbeiträge(1) 4.634 (11.724 Marge sonstiger Umsatzbeiträge (%)(1) 9 (71 MCG Inc. zurechenbarer Nettoverlust (60.479 (90.479 Bereinigtes EBITDA(1) 2.330 (22.792 Bereinigte EBITDA-Marge (%)(1) 1 (31 Nettoverschuldung(1)(2) 423.517 598.432 (1) Siehe "Nicht GAAP-konforme Kennzahlen" auf Seite 6 für die Überleitungen von nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu GAAP-konformen Kennzahlen. (2) Nettoverschuldung zum 3. April 2022 bzw. 4. April 2021.

Die nachstehenden Aufwendungen bleiben beim bereinigten EBITDA unberücksichtigt:

13-Wochen-Zeitraum zum (Beträge in Tausend, soweit nicht anders angegeben) 3. April 2022 4. April 2021 Aufwendungen vor Eröffnung 4.032 4.825 Nicht zahlungswirksame Mieten 3.403 10.423 Zurückgestellte Anmeldegebühren, netto 2.389 (399

Highlights im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 mit Blick auf unsere strategischen Prioritäten

1. Globale Expansion von Soho Houses

Nach zwei Soho House-Eröffnungen im ersten Quartal 2022 bleiben wir auf Kurs für insgesamt neun Soho House-Eröffnungen in diesem Geschäftsjahr.

Die Gesamtzahl der Soho Houses stieg bis zum Ende des ersten Quartals auf 35. Seit Anfang 2018 haben wir bisher 18 neue Houses eröffnet, darunter das Holloway House in Los Angeles im zweiten Quartal 2022.

Die Zahl der Soho House-Mitglieder stieg auf 130.919, nach 122.807 im vierten Quartal 2021 ein Anstieg von 17,6 im Jahresvergleich.

Die Warteliste für die MCG-Mitgliedschaft erreichte mit über 79.000 Mitgliedern einen neuen Höchststand, bei Verbleibquoten auf einem Stand wie vor der Pandemie.

2. Noch attraktivere Vorteile der Mitgliedschaft

Erstmals seit Beginn der COVID-19-Pandemie haben wir im ersten Quartal in Großbritannien und in Nordamerika den Mitgliedern einen vollen Veranstaltungskalender angeboten, was die Besucherzahlen in unseren Houses erhöht hat. Beispielsweise organisierten wir im Austin Soho House mehrere Tage lang ein abwechslungsreiches Programm mit Musikern wie George Clinton, Sister Sledge, Japanese Breakfast Club INTL und vielen anderen. Diese Veranstaltungen stießen bei unseren Mitgliedern auf Begeisterung, da ihr House zu einem Hub für international bekannte Talente und herausragende Erlebnisse wurde, die über die Grenzen von Genres und Generationen hinausreichten.



3. Einführung und Wachstum neuer Mitgliedschaftsmarken

Die Zahl der Mitgliedschaften stiegen bei Soho Friends, Soho Works und Home+ im ersten Quartal um 7.979 auf 41.008 Mitglieder.

Soho Works konnte weiterhin vom Trend zum flexiblen Arbeiten profitieren und verzeichnete einen Anstieg der Mitgliedschaften um 401 gegenüber dem ersten Quartal 2021. An allen unseren Soho Works-Standorten sind etwa 30 unserer Flächen als Büros vermietet. Die Büro-Gesamtbelegung lag zum Ende des ersten Quartals bei etwa 100 %.

Die neuen Soho Home-Kollektionen wurden gut angenommen. Umsatzerlös und Margen setzten im ersten Quartal 2022 ihr rasantes Wachstum fort. Der Umsatzerlös stieg im ersten Quartal 2022 um 150 im Vergleich zum Vorjahr. Auf Mitglieder entfallen weiterhin 74 der Umsätze.

4. Weiterentwicklung digitaler Erlebnisse

81 unserer Mitglieder nutzen die Member-App (SH.APP) nun durchschnittlich 2 bis 3 Mal pro Woche. Wir verzeichneten rund 775.000 Buchungen über die SH.APP, das entspricht einem Anteil von 75 an den Buchungen insgesamt und einen Anstieg um 500 Basispunkte.

Wir haben unsere Connect-Funktionen weiter verbessert und die Mitgliederbeteiligung im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 600 Basispunkte erhöht. 37 unserer Mitglieder verbinden sich bereits digital.

Unsere Soho Connect App durchläuft derzeit die Beta-Testphase und wird für unsere Mitglieder die nächste Stufe der digitalen Konnektivität erschließen. Das neue Produkt soll für House-Mitglieder ab diesem Sommer verfügbar sein.

5. Exzellente Betriebsperformance bei gleichzeitigem Wachstum

Trotz der Auswirkungen von Omikron konnten wir eine weitere Erholung der In-House-Umsatzerlöse beobachten. Der In-House-Gesamtumsatz stieg im ersten Quartal 2022 um 440 auf 87,8 Mio. USD gegenüber 16,3 Mio. USD im ersten Quartal 2021.

Unsere Performance bei Übernachtungen verbesserte sich im Februar und März deutlich, wobei der RevPAR im ersten Quartal 2022 112 höher lag als im ersten Quartal 2021.

Obwohl der Inflationsdruck im Jahr 2022 anhält, konnten wir bisher den größten Teil davon durch unsere Preisgestaltungsmacht und kontinuierliche Verbesserungen beim Einkauf in der Gastronomie und im Einzelhandel ausgleichen.

So haben sich beispielsweise die Umsatzkosten für Lebensmittel und Getränke im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um 260 Basispunkte verbessert.

Im ersten Quartal 2022 erzielten wir ein bereinigtes EBITDA von 2,3 Mio. USD, ein Anstieg von 25,1 Mio. USD im Vergleich zum ersten Quartal 2021.

6. Unterstützt von House Foundations

Wir haben unseren ersten ESG-Bericht veröffentlicht, in dem unsere wichtigsten Initiativen und Ziele für 2030 vorgestellt werden: Wir verstärken unsere Anstrengungen, um Menschen aus unterrepräsentierten oder sozioökonomisch schwächeren Schichten den Zugang zur Kreativwirtschaft zu erleichtern. Bis 2030 sollen 5 unserer jährlichen Soho House-Neumitglieder an einem unserer Creative-Access-Programme teilnehmen. Um sicherzustellen, dass unser Unternehmen die Umwelt so wenig wie möglich belastet, haben wir eine Reihe von Umweltzielen definiert. Eines der Ziele ist, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 auf null zu senken und den Abfall in allen unseren Betrieben weltweit um 50 zu reduzieren.



Zusammenfassung der Mitgliederzahlen für das Quartal zum 3. April 2022

Zum 3. April 2022 4. April 2021 Gesamtzahl der Mitglieder 171.927 119.185 Soho House 130.919 111.311 Inaktive Mitglieder 3.519 16.544 Soho Friends 30.141 4.075 Soho Works 5.581 1.113 HOME+ 5.286 2.686 Aktive SH.APP-Benutzer 123.733 76.308

Mitgliedschaften

Die Gesamtzahl der Mitglieder stieg im ersten Quartal 2022 auf 171.927, von 155.836 im vierten Quartal 2021, und um 44,3 im Jahresvergleich.

stieg im ersten Quartal 2022 auf 171.927, von 155.836 im vierten Quartal 2021, und um 44,3 im Jahresvergleich. Die Zahl der Soho House-Mitglieder stieg von 122.807 im vierten Quartal 2021 auf 130.919, bei weiterhin hohen Verbleibquoten, ebenso wie die Zahl der Mitglieder in neuen und bestehenden Houses.

stieg von 122.807 im vierten Quartal 2021 auf 130.919, bei weiterhin hohen Verbleibquoten, ebenso wie die Zahl der Mitglieder in neuen und bestehenden Houses. Die Zahl der inaktiven Mitglieder belief sich zum Ende des ersten Quartals 2022 auf 3.519, ein weiterer Rückgang um 935 seit Ende des vierten Quartals 2021, und sinkt damit unter den Stand vor der Pandemie. In allen Regionen wurden Mitgliedschaften reaktiviert.

belief sich zum Ende des ersten Quartals 2022 auf 3.519, ein weiterer Rückgang um 935 seit Ende des vierten Quartals 2021, und sinkt damit unter den Stand vor der Pandemie. In allen Regionen wurden Mitgliedschaften reaktiviert. Andere Mitgliedschaften einschließlich Soho Friends, Soho Works und HOME+ verzeichneten einen Zuwachs auf 41.008 Mitglieder, ein Anstieg von 7.979 gegenüber dem Ende des vierten Quartals 2021 und +421 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Finanzierung

Membership Collective Group Inc. beendete das erste Quartal 2022 mit Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 285 Mio. USD.

Wie bereits bekannt gegeben, haben wir am 9. März 2022 unsere Option im Rahmen des Goldman Sachs Senior Secured Note Purchase Agreement ausgeübt, um zusätzliche Anleihen in Höhe von 100 Mio. USD auszugeben.

Im ersten Quartal 2022 kaufte das Unternehmen 324.972 Aktien für 2,6 Mio. USD zurück.

Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 basiert auf der Performance im ersten Quartal und dem bisherigen Geschäftsverlauf:

Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2022 Jahresvergleich % Soho House-Mitglieder 160.000 bis 165.000 USD 30 bis 34 Gesamtumsatz aus Mitgliedschaften 270 Mio. bis 280 Mio. USD 30 bis 48 Gesamtumsatz 950 Mio. bis 1.025 Mio. USD 69 bis 83 Bereinigtes EBITDA* 80 Mio. bis 90 Mio. USD

*Ohne Hinzurechnung von Voreröffnungsaufwendungen, nicht zahlungswirksamen Mieten und zurückgestellten Anmeldegebühren, die wir derzeit für das gesamte Geschäftsjahr 2022 auf insgesamt etwa 60 Mio. USD schätzen

Konferenzschaltung und Webcast

Eine Konferenzschaltung und ein Live-Webcast werden am Mittwoch, 18. Mai 2022, um 08.30 Uhr EDT 13.30 Uhr BST eingerichtet, um diese Ergebnisse zu erörtern.

Eine Live-Übertragung und eine begleitende Präsentation werden auf der MCG-Website www.membershipcollectivegroup.com abrufbar sein.

Um die Konferenzschaltung live zu verfolgen, wählen Sie bitte:

USA:

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer: (888) 500-3691

Gebührenpflichtige Einwahlnummer für Teilnehmer: (646) 307-1951

GB:

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer in GB: +44.800.524.4258

Gebührenpflichtige Einwahlnummer für Teilnehmer in GB: +44.20.8610.3526

Konferenz-ID: 7633905

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Telefonkonferenz bis zu 90 Tage lang auf der MCG-Website abrufbar sein.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Präsentation enthält bestimmte Finanzkennzahlen, einschließlich des bereinigten EBITDA, des Umsatzbeitrags und der Marge auf House-Ebene, sonstiger Umsatzbeiträge und Margen, der Nettoverschuldung sowie bestimmter Finanzkennzahlen, die auf der Grundlage konstanter Wechselkurse dargestellt werden und nicht nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") vorgeschrieben sind oder dargestellt werden. Wir bezeichnen diese Kennzahlen als "nicht GAAP-konforme Kennzahlen". Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen bei der Planung, Überwachung und Bewertung unserer Performance. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen für die Bewertung unseres Geschäfts nützlich sind, sollten diese Informationen als ergänzende Informationen bewertet werden und sind keinesfalls als Ersatz für den Umsatzerlös oder den Nettoertrag (-verlust) bestimmt, die jeweils GAAP-konform ausgewiesen werden. Ferner können andere Unternehmen eine oder mehrere dieser Kennzahlen abweichend berechnen, was den Nutzen der Kennzahl zu Vergleichszwecken einschränkt. Eine Definition dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen sowie eine Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-konformen Kennzahlen finden Sie im Anhang.

Die Informationen in dieser Präsentation sollten in Verbindung mit unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q und anderen Informationen, die wir bei der SEC einreichen, gelesen werden. Überleitungen der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind integraler Bestandteil der hier dargestellten Informationen. Sie können auf diese Dokumente auf unserer Website www.membershipcollectivegroup.com kostenlos zugreifen, ebenso wie auf Änderungen zu diesen Berichten, die gemäß Section 13(a) oder 15(d) des Exchange Act eingereicht oder vorgelegt wurden, sobald diese Unterlagen auf elektronischem Wege bei der SEC eingereicht bzw. vorgelegt werden können. Die auf unserer Website verfügbaren Informationen sind nicht Teil dieser Präsentation und sollten nicht als Teil solcher betrachtet werden.

Darüber hinaus unterhält die SEC eine Website, die Berichte, Stimmrechtsvollmachten und Mitteilungen sowie sonstige Informationen über Emittenten enthält, einschließlich des Unternehmens, die elektronisch bei der SEC eingereicht wurden und unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen, die wir hier verwenden, sind wie folgt definiert:

BEREINIGTES EBITDA. Das bereinigte EBITDA ist eine zusätzliche Kennzahl für unsere Performance. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettoertrag (-verlust) vor Abschreibungen, Zinsaufwand, netto, Ertragssteuervorteil (-aufwand), bereinigt um die Auswirkungen bestimmter nicht zahlungswirksamer und anderer Posten, die wir bei unserer Bewertung der laufenden Betriebsperformance nicht berücksichtigen. Zu diesen anderen Posten gehören unter anderem: Ertrag (Verlust) aus dem Verkauf von Immobilien und anderem, netto, Anteil am Verlust (Ertrag) von nach der Equity-Methode bilanzierten Investitionen, Wechselkursschwankungen, Anteil an nach der Equity-Methode bilanzierten Investitionen, bereinigtes EBITDA und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Wir sind der Überzeugung, dass das bereinigte EBITDA eine geeignete Kennzahl für die Betriebsperformance darstellt, da es die Auswirkungen von Aufwendungen (Erträgen) eliminiert, die sich nicht auf die laufende Geschäftsperformance beziehen.

UMSATZBEITRAG UND MARGE AUF HOUSE-EBENE. Der Umsatzbeitrag auf House-Ebene ist definiert als der House-Umsatzerlös abzüglich der In-House-Betriebskosten, einschließlich Aufwendungen wie Speisen und Getränke, Arbeitskosten, variable Verwaltungskosten und Fixkosten wie die Miete. Diese Kennzahl blendet die Auswirkungen von Abschreibungen, Wertminderungen, Erträgen oder Verlusten aus der Veräußerung von Immobilien oder den allgemeinen Verwaltungskosten aus. Die Umsatzmarge auf House-Ebene ist definiert als der Umsatzbeitrag auf House-Ebene als Prozentsatz unseres House-Umsatzerlöses und dient als Schlüsseldeterminante für unsere Performance und Rentabilität sowie unsere Rendite auf die Investitionen in jedes unserer Houses. Da sämtliche Kosten, die mit der Bereitstellung des Soho House-Erlebnisses für unsere Mitglieder verbunden sind, einschließlich der Kosten für die Instandhaltung unserer Häuser und die Bereitstellung von Dienstleistungen für Mitglieder während ihres Aufenthalts in den Houses in den House-Betriebskosten enthalten sind, verwenden wir den House-Umsatzerlös (einschließlich der Einnahmen aus der House-Mitgliedschaft) zur Berechnung des Umsatzbeitrags auf House-Ebene und der Umsatzmarge auf House-Ebene, um die Gesamtrentabilität unserer Houses zu bewerten. Dementsprechend betrachtet unser Management den Umsatzbeitrag auf House-Ebene und die Umsatzmarge auf House-Ebene als aussagekräftige Kennzahlen zur Bewertung der Performance der einzelnen Houses. Das Wachstum des gesamten Umsatzbeitrages auf House-Ebene ermöglicht uns, unsere allgemeinen Verwaltungskosten zu senken und die Gesamtrentabilität zu steigern.

UMSATZERLÖS AUS HOUSE-MITGLIEDSCHAFTEN. Der Umsatzerlös aus House-Mitgliedschaften setzt sich vor allem aus jährlichen Mitgliedsbeiträgen und einmaligen Anmeldegebühren von Soho House-Mitgliedern zusammen, die über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden.

IN-HOUSE-UMSATZERLÖS. Zum In-House-Umsatzerlös gehören alle Umsätze, die in unseren Houses erzielt werden, einschließlich Speisen und Getränke, Unterkünfte sowie Spa-Produkte und -Behandlungen.

HOUSE-UMSATZERLÖS. Der House-Umsatzerlös ist definiert als Umsatzerlös aus House-Mitgliedschaften zuzüglich des In-House-Umsatzerlöses, abzüglich des Umsatzerlöses aus Nicht-House-Mitgliedschaften. Unser Management betrachtet die Umsatzerlöse aus House-Mitgliedschaften und den In-House-Umsatzerlös als eng verbunden und deren Zusammenfassung als hilfreich, um die House-Performance zu erfassen. Obwohl für Mitglieder kein Mindestverzehr bei In-House-Angeboten besteht, konsumieren die meisten Mitglieder Speisen und Getränke und nutzen Unterkünfte und andere House-Angebote. Die Preisgestaltung unserer In-House-Angebote spiegelt die Tatsache wider, dass die überwiegende Mehrzahl der In-House-Angebote, die In-House-Umsätze generieren, von Mitgliedern genutzt werden, die außerdem Mitgliedsbeiträge für dieses Haus zahlen, während die Preise solcher In-House-Angebote für Mitglieder und Nichtmitglieder identisch sind.

SONSTIGE UMSATZBEITRÄGE UND MARGEN. Sonstige Umsatzbeiträge sind definiert als sonstiger Umsatzerlös plus Umsatzerlös aus Mitgliedschaften ohne House-Mitgliedschaften, abzüglich sonstiger Betriebsausgaben, die alle Ausgabenposten umfassen, die nicht mit dem House-Betrieb in Verbindung stehen, wie etwa Personalkosten, variable Verwaltungskosten und Fixkosten wie Mietzahlungen. Diese Kennzahl blendet die Auswirkungen von Abschreibungen, Wertminderungen, Erträgen oder Verlusten aus der Veräußerung von Immobilien oder den allgemeinen Verwaltungskosten aus. Die Marge sonstiger Umsatzbeiträge ist definiert als der sonstige Umsatzbeitrag als Prozentsatz unseres sonstigen Umsatzerlöses und ist eine Schlüsseldeterminante für unsere Performance und Rentabilität sowie für unsere Rendite aus Investitionen in unser Nicht-House-Geschäft. Unser Management betrachtet die sonstigen Umsatzbeiträge und -margen als eine aussagekräftige Kennzahl.

NETTOVERSCHULDUNG. Die Nettoverschuldung spiegelt die Gesamtverschuldung wider, die sich aus langfristigen Schulden, Immobilienhypothekendarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen zusammensetzt, abzüglich der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung. Die Nettoverschuldung ist eine wichtige Kennzahl zur Überwachung des Verschuldungsgrads und zur Bewertung der Bilanz. Eine Einschränkung bei der Verwendung der Nettoverschuldung als Kennzahl besteht darin, dass sie die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie die Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung abzieht und daher implizieren kann, dass die Verschuldung des Unternehmens geringer ist als die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl. Das Management ist der Überzeugung, dass die Überwachung der Verschuldung und Bewertung der Bilanz für Anleger von Nutzen sein kann.

UMSATZERLÖS JE VERFÜGBARES ZIMMER. Der wichtigste Industriestandard zur Messung der Betriebsperformance eines Hotels ist der RevPAR (Revenue Per Available Room), der durch Multiplikation des Prozentsatzes der belegten Zimmer mit dem durchschnittlich erzielten Übernachtungspreis berechnet wird.

WECHSELKURSBEREINIGUNG. Einige unserer Finanz- und Betriebsdaten, die wir in dieser Mitteilung veröffentlichen, werden auf Basis konstanter Wechselkurse dargestellt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen während des Berichtszeitraums auszublenden. Wenn wir uns darauf beziehen, dass eine Kennzahl wechselkursbereinigt berechnet wird, legen wir einen US-Dollar-Wechselkurs und prozentuale Veränderung zugrunde, als ob der Wechselkurs, der im der aktuellen Berichtszeitraum verwendet wird, auch für alle früheren dargestellten Zeiträume gegolten hätte. Wir sind der Ansicht, dass diese Berechnung eine fundierte Aussage über die tatsächliche Performance im Jahresvergleich zulässt und mögliche Schwankungen aufgrund von Wechselkursen eliminiert.

Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen für die Bewertung unseres Geschäfts nützlich sind, sollten diese Informationen als ergänzende Informationen bewertet werden und sind keinesfalls als Ersatz für den Umsatzerlös oder den Nettoertrag (-verlust) bestimmt, die jeweils GAAP-konform ausgewiesen werden. Ferner können andere Unternehmen eine oder mehrere dieser Kennzahlen abweichend berechnen, was den Nutzen der Kennzahl zu Vergleichszwecken einschränkt.

Eine Überleitung des Nettoverlustes zum bereinigten EBITDA für die 13 Wochen zum 3. April 2022 bzw. 4. April 2021 ist nachstehend aufgeführt:

13-Wochen-Zeitraum zum Veränderung in Prozent 3. April

2022 4. April

2021 Unbereinigt Wechselkurs-

bereinigt(1) Unbereinigt (Ungeprüft, US-Dollar-Beträge in Tausend) Nettoverlust (60.626 (93.037 35 32 Abschreibung und Wertberichtigung 22.831 17.845 28 33 Zinsaufwand, netto 15.717 29.604 (47 (45 Ertragsteuervorteil (452 (823 45 43 EBITDA (22.530 (46.411 51 50 Verlust aus Veräußerungen von Immobilien und sonstigem, netto (1.663 n. e. n. e. Anteil am Verlust aus Investitionen nach Equity-Methode (398 696 n. e. n. e. Wechselkurseffekte 17.074 14.867 15 19 Anteil an bereinigtem EBITDA aus Investitionen nach Equity-Methode 1.339 871 54 60 Aktienbasierte Vergütungen 7.803 2.129 n. e. n. e. Aufwendungen für Mitgliedschaftsgutschriften(2) 705 2.750 (74 (73 COVID-19-bezogene Kosten(3) 31 n. e. n. e. Unternehmensfinanzierungs- und Umstrukturierungskosten(4) 2.275 n. e. n. e. Bereinigtes EBITDA 2.330 (22.792 n. e. n. e.

(1) Eine Erläuterung unserer währungsbereinigten Ergebnisse finden Sie unter "Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen Währungsbereinigung". (2) Ab 14. März 2020 haben wir aufgrund der COVID-19-Pandemie Mitgliedsgutschriften an aktive Mitglieder unserer geschlossenen Houses ausgestellt, die für bestimmte Produkte und Dienstleistungen von Soho Home eingelöst werden können. Die Mitgliedschaftsgutschriften waren eine einmalige freiwillige Geste und wurden als Marketingangebot an aktive Mitglieder ausgegeben. Die Aufwendungen stellen unsere beste Kostenschätzung für die Einlösung der Mitgliedschaftsgutschriften dar. (3) Zusätzliche Aufwendungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen, um bestimmte Houses während der Pandemie offen zu halten. (4) Die Kosten von Unternehmensfinanzierung und -umstrukturierung variieren je nach Finanzierung und Umstrukturierung erheblich und sind von Jahr und Zeitraum abhängig. Diese Kosten sind nicht Teil der normalen wiederkehrenden Betriebsausgaben.

Es folgt eine Überleitung des Betriebsverlustes zum Umsatzbeitrag auf House-Ebene und sonstigen Beiträgen für den 13-Wochen-Zeitraum zum 3. April 2022 bzw. 4. April 2021:

13-Wochen-Zeitraum zum 3. April

2022 4. April

2021 Veränderung in % 4. April 2021

Wechselkurs-bereinigt Wechselkurs-

veränderung % Unbereinigt (ungeprüft, US-Dollar-Beträge in Tausend) Betriebsverlust (47.422 (63.560 25 (61.146 22 Allgemeine Verwaltungskosten 29.286 16.505 77 15.878 84 Aufwendungen vor Eröffnung 4.032 4.825 (16 4.642 (13 Abschreibung und Wertberichtigung 22.831 17.845 28 17.167 33 Aktienbasierte Vergütungen 7.803 2.129 n. e. 2.048 n. e. Wechselkursverluste, netto 17.074 14.867 15 14.302 19 Sonstiges 776 5.788 (87 5.568 (86 Umsatzerlös aus Nicht-House-Mitgliedschaften (6.787 (820 n. e. (789 n. e. Sonstige Umsatzerlöse (45.480 (15.649 n. e. (15.055 n. e. Sonstige Betriebsaufwendungen 47.633 28.193 69 27.122 76 Umsatzbeitrag auf House-Ebene 29.746 10.123 n. e. 9.739 n. e. Betriebsverlustmarge (25 (88 (88 Umsatzmarge auf House-Ebene 21 18 18

13-Wochen-Zeitraum zum 3. April

2022 4. April

2021 Veränderung in % 4. April 2021

Wechselkurs- bereinigt Wechselkurs-

veränderung % Unbereinigt (Ungeprüft, US-Dollar-Beträge in Tausend) Betriebsverlust (47.422 (63.560 25 (61.146 22 Allgemeine Verwaltungskosten 29.286 16.505 77 15.878 84 Aufwendungen vor Eröffnung 4.032 4.825 (16 4.642 (13 Abschreibung und Wertberichtigung 22.831 17.845 28 17.167 33 Aktienbasierte Vergütungen 7.803 2.129 n. e. 2.048 n. e. Wechselkursverluste, netto 17.074 14.867 15 14.302 19 Sonstiges 776 5.788 (87 5.568 (86 Umsatzerlös aus House-Mitgliedschaften (51.986 (39.673 (31 (38.166 (36 In-House-Umsatzerlös (87.755 (16.259 n. e. (15.641 n. e. In-House-Betriebsaufwendungen 109.995 45.809 n. e. 44.069 n. e. Summe sonstige Umsatzbeiträge 4.634 (11.724 n. e. (11.279 n. e. Betriebsverlustmarge (25 (88 (88 Marge sonstiger Umsatzbeiträge 9 (71 (71

Eine Überleitung der Nettoverschuldung zum 3. April 2022 und 4. April 2021 ist nachstehend aufgeführt:

Zum Veränderung in Prozent 3. April 2022 4. April 2021 Unbereinigt Wechselkurs-

bereinigt Kurzfristiger Verschuldungsanteil, abzüglich Emissionskosten von Schuldtiteln 10.775 103.039 (90 (89 Verschuldung, abzüglich kurzfristiger Anteil und Emissionskosten von Schuldtiteln 561.129 441.071 27 34 Immobilien-Hypothekendarlehen, abzüglich Emissionskosten von Schuldtiteln 115.671 114.973 1 6 Kurzfristiger Anteil von Darlehen an verbundene Unternehmen 450 589 (24 (20 Darlehen an verbundene Unternehmen, abzüglich kurzfristiger Anteil und kalkulatorische Zinsen 20.494 17.463 17 23 Gesamtverschuldung 708.519 677.135 5 10 Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente (277.196 (71.674 n. e. n. e. Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung (7.806 (7.029 (11 (17 Nettoverschuldung 423.517 598.432 (29 (26

Wichtige Performance- und Betriebskennzahlen, die das Management auswertet

Bei der Bewertung der Performance unseres Unternehmens ziehen wir eine Vielzahl an operativen und finanziellen Kennzahlen heran. Zu diesen Kennzahlen gehören:

ANZAHL DER SOHO HOUSES. Die Anzahl der Soho Houses spiegelt die Gesamtzahl der Soho Houses wider, die in einem bestimmten Zeitraum in Betrieb sind, unabhängig davon, ob jedes der Houses (i) von uns kontrolliert wird, (ii) über eine Minderheitsbeteiligung an einem Joint Venture oder (iii) über einen Managementvertrag betrieben wird.

Wir beobachten die Anzahl der House-Mitglieder, um das Wachstum der Mitgliedschaften, die Gesamtumsatz der Houses und den Umsatzbeitrag auf House-Ebene zu evaluieren.

ANZAHL DER SOHO HOUSE-MITGLIEDER. Unser Soho House-Mitgliedschaftsmodell ist ein wesentlicher Teil unseres Geschäfts und hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Rentabilität und finanzielle Performance. In der Regel haben die Mitglieder eine Every House- oder eine Local House-Mitgliedschaft. Die Anzahl der Mitglieder ist der Hauptfaktor für den Umsatzerlös aus Mitgliedschaften und ein entscheidender Faktor für den In-House-Umsatzerlös, da die Mitglieder die in den Houses verfügbaren Angebote wahrnehmen. Zu den Soho House-Mitgliedern gehören alle aktiven, inaktiven und nicht zahlenden Mitglieder.

Das Wachstum unserer Mitgliederbasis, die Bindung bestehender Mitglieder und die regelmäßige Erhöhung unserer Mitgliedsbeitragssätze wirkt sich auf unsere Rentabilität aus. Wir erfreuen uns seit jeher einer soliden Mitgliederloyalität, die sich in sehr hohen Verbleibquoten widerspiegelt. Die robuste Nachfrage nach unseren Mitgliedschaften wird auch an den langen Wartelisten für unsere Houses deutlich.

Die Zunahme der Gesamtzahl der Soho House-Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr ist auf eine Kombination aus dem Anstieg der Mitgliederzahlen bestehender Houses und Mitgliedern neuer Houses zurückzuführen.

ANZAHL SONSTIGER MITGLIEDER. Zu den sonstigen Mitgliedern gehören die Mitglieder von Soho Works, Soho Friends und SOHO HOME+. Sie sind der Schlüssel zu unserer Wachstumsstrategie und zur kontinuierlichen Verbesserung des Erlebnisses der Soho House-Mitgliedschaft. Wie die Soho House-Mitglieder sind auch die anderen Mitgliedschaften ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts und werden unserer Überzeugung nach künftig einen signifikanten Einfluss auf unsere Rentabilität und finanzielle Performance haben.

INAKTIVE MITGLIEDER. Inaktive Mitglieder sind Soho House-Mitglieder, die sich dafür entschieden haben, ihre Mitgliedszahlungen für sechs, neun oder zwölf Monate auszusetzen. Während dieses Zeitraums hat das Mitglied keinen Zugang zu einem Soho House-Standort, kann nicht auf unsere Mitglieder-Apps zugreifen und keine Zimmer oder Cowshed-Behandlungen oder -Produkte zu ermäßigten Mitgliedskonditionen buchen. Inaktive Mitglieder gelten nicht als zahlende erwachsene Mitglieder, sind aber in der Gesamtzahl der Soho House-Mitglieder enthalten.

UMSATZERLÖS AUS MITGLIEDSCHAFTEN. Der Umsatzerlös aus Mitgliedschaften setzt sich zusammen aus dem Umsatzerlös aus House-Mitgliedschaften (wie unten definiert) und dem Umsatzerlös aus Nicht-House-Mitgliedschaften (wie unten definiert). Der Umsatzerlös aus House-Mitgliedschaften umfasst vor allem die jährlichen Mitgliedsbeiträge und einmaligen Anmeldegebühren von Soho House-Mitgliedern, die über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden. Der Umsatzerlös aus Mitgliedschaften ist abhängig von der Anzahl der Mitglieder, der Zusammensetzung der Mitglieder und der Höhe der Mitgliedsbeiträge. Nach GAAP weisen wir den Umsatzerlös aus Mitgliedschaften nur für Houses und Standorte aus, an denen wir eine Mehrheitsbeteiligung besitzen. Unsere Mitgliedsbeiträge variieren je nach geografischem Segment und Mitgliedschaftsangebot. Dementsprechend kann der Mix aus House- und Soho Works-Club-Eröffnungen unser Umsatzwachstum und unsere Rentabilität im Laufe der Zeit beeinflussen. In Nordamerika und dem Rest der Welt sind die Preise im Allgemeinen höher als in Großbritannien und in Europa. Der Umsatzerlös aus Mitgliedschaften ist eine stabile und wiederkehrende Ertragsquelle, die nur geringe unmittelbare Kosten verursacht und eine zuverlässige und vorhersehbare Cashflow-Quelle darstellt.

UMSATZERLÖS AUS HOUSE-MITGLIEDSCHAFTEN. Der Umsatzerlös aus House-Mitgliedschaften ist ein wichtiger Performance-Indikator und wird oben in der Überleitung für nicht GAAP-konforme Kennzahlen definiert.

IN-HOUSE-UMSATZERLÖS. Der In-House-Umsatzerlös bezieht sich auf alle Umsätze, die in unseren Houses erzielt werden, und umfasst vor allem Umsätze aus Speisen und Getränken, Übernachtungen sowie Spa-Produkten und -Behandlungen.

HOUSE-UMSATZERLÖS. Der House-Umsatzerlös ist ein wichtiger Performance-Indikator, der unter "Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen" definiert wird.

SONSTIGE UMSATZERLÖSE. Sonstige Umsatzerlöse sind definiert als die Summe der Umsätze, die nicht in unseren Houses generiert werden, einschließlich der Umsätze aus Scorpios, Soho Works und unseren eigenen Restaurants, Beschaffungskosten für Soho House Design, Soho Home und Cowshed-Einzelhandelsprodukte und anderer Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen, die wir außerhalb unserer Houses anbieten, sowie Managementkosten von The Ned.

UMSATZERLÖS AUS NICHT-HOUSE-MITGLIEDSCHAFTEN. Der Umsatzerlös aus Nicht-House-Mitgliedschaften setzt sich zusammen aus den Umsatzerlösen aus Soho Works-Mitgliedschaften, aus Soho Friends-Mitgliedschaften und aus SOHO HOME+-Mitgliedschaften.

AKTIVE SH.APP-BENUTZER. Aktive SH.APP-Benutzer sind definiert als eindeutige Nutzer, die sich innerhalb der letzten drei Monate bei unserer Mitglieder-App angemeldet haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, unter anderem Aussagen über unsere erwartete finanzielle und operative Performance für das Geschäftsjahr 2022 sowie Aussagen, die die Worte "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "können", "sollten", "antizipieren" enthalten, und ähnliche Aussagen mit zukunftsgerichtetem oder vorausschauendem Inhalt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen des Managements. Diese Aussagen geben weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich wichtiger Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 2. Januar 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert wurden und von Zeit zu Zeit in unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus agieren wir in einem rasant evolvierenden Umfeld. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf. Es ist für unser Management weder möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den von uns getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sind die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände von Natur aus ungewiss und treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten Leser zukunftsgerichtete Aussagen nicht als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse betrachten. Die zukunftsgerichteten Aussagen dieser Mitteilung beziehen sich nur auf Ereignisse oder Informationen zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen dieser Mitteilung veröffentlicht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Veröffentlichungsdatum der Aussagen, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Über die Membership Collective Group:

Die Membership Collective Group Inc. (MCG) ist eine globale Mitgliederplattform mit physischen und digitalen Räumen, die eine dynamische, vielfältige und globale Gruppe von Mitgliedern verbindet. Diese Mitglieder nutzen die MCG-Plattform, um auf der ganzen Welt zu arbeiten, Kontakte zu knüpfen, sich zu verbinden, Dinge zu gestalten und erfolgreich zu sein. Wir begannen mit der Eröffnung des ersten Soho House im Jahr 1995 und sind bis heute das einzige Unternehmen, das ein privates Mitgliedernetzwerk mit globaler Präsenz aufgebaut hat. Mitglieder auf der ganzen Welt interagieren mit der MCG über unser globales Angebot von 35 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned in London, Scorpios Beach Club in Mykonos, Soho Home unsere Inneneinrichtungs- und Lifestyle-Einzelhandelsmarke und unsere digitalen Kanäle. Die Hotelketten The LINE und Saguaro in Nordamerika gehören zum erweiterten Portfolio der MCG.

Weitere Informationen finden Sie unter www.membershipcollectivegroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

