Pfizer springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund drei Prozent vorne. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Kursverlauf von Pfizer der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,6 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser Hochpunkt verläuft bei 52,70 USD. Bei Pfizer dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen. ...

