Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/32: P&G-Booster für Marinomed, AT&S nie höher, SBO verdoppelt, European Lithium gefährlich Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/32 findet an einem guten Tag statt, der ATX TR liegt fast 2 Prozent im Plus und ist jetzt mit -14,5 Prozent ca. gleichauf mit dem Dow ytd, SBO ist aktuell der erste Kursverdoppler 2022, AT&S sogar klar auf All-time-Kurs. Und ich freue mich für Marinomed, mit Procter & Gamble ist Geld in den Markt gekommen. Weniger gute News gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...