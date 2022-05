Die Bayer-Aktie musste zwar in den vergangenen Wochen einige Federn lassen, doch die Aktie zählt nach wie vor zum Besten, was der deutsche Kurszettel zu bieten hat. Allein seit Jahresanfang konnte der Kurs rund 35 Prozent zulegen. Selbst als der Ukraine-Krieg im März die Aktienmärkte rund um den Globus in den Keller schickte, konnten die Leverkusener zulegen. Geht es nach den Experten UBS, ist das sogar erst der Anfang!

Denn in der neuesten Studie haben die Analysten das Unternehmen noch einmal genau unter die Lupe genommen. Analyst Michael Leuchten ist sich sicher, dass die Glyphosat-Streitigkeiten und die damit verbundenen Rückstellungen vom Markt mittlerweile eingepreist sind. Dementsprechend belässt er es bei seiner klaren Kaufempfehlung. Bemerkenswert dabei das Kursziel. Denn für die UBS ist Bayer nun erst bei einem Kurs von 96 Euro fair bewertet ...

