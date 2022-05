Evotec beendete die aktuelle Woche mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 6,34 Prozent zu. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich die Aktie an ein der fünf Sitzungen. Den höchsten Tagesgewinn verzeichnete Evotec dabei am Freitag mit einem Plus von 2,30 Prozent. Schaltet Evotec dadurch in den Hausse-Modus?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,6 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...