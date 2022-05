Plug Power hatte seine Aktionäre zuletzt mit einem heftigen Einbruch auf eine harte Probe gestellt. Doch die abgelaufene Woche gibt einen Vorgeschmack darauf, was möglich ist, wenn die Börse die Unterbewertung erkennt. So hat Plug Power einen neuen Auftrag an Land gezogen, woraufhin der Aktienkurs regelrecht explodiert ist. Anleger stehen also vor einer neuen Chance!

Denn das Unternehmen erhielt einen gigantischen Großauftrag für einen PEM-Elektrolyseur. Plug Power selber spricht von dem bisher größten Elektrolyseur-Auftrag aller Zeiten. So sollen mit Hilfe von Offshore-Windenergie vor der dänischen Küste rund 100.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Genug um täglich 15.000 große LKWs zu beliefern. Und das Projekt soll bereits 2025 starten.

Noch vor einer Woche notierte der Plug Power-Aktienkurs unterhalb ...

