Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: So ticken die Entscheider - was Davos für Anleger bringt23.5.2022 - Der tägliche Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen die Finanzjournalisten Nando Sommerfeldt und Holger Zschäpitz über die Dimensionen der Börse-Krise, Apples Vietnam-Pläne, den Windkraft-Kraftakt von Siemens Energy und die Reibach-mit Maybach-Strategie von Mercedes. Außerdem geht es um Bayer, Meta, Occidental Petroleum, Engie, BMW, Tesla, SMA Solar, Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF (WKN: DBX1AG), Franklin FTSE India ETF (WKN: A2PB5W). Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine ...

