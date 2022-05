Sehr geehrte Leser/innen,Der DAX Index eröffnete am Montag, den 23.5.2022 bei 14179.84 Punkten. Das Tagestief lag bei 14026.14 Punkten. Das Tageshoch wurde bei 14217.48 Punkten gehandelt. Der Schlusskurs lag bei 14175.39 Punkten.In der Kursgrafik ist im 15 Minuten Zeitrahmen ein bearishes X-Sequentials X5 Muster zu sehen, dass sich vom 26.4.2022 bis zum 5.5.2022 ausbildete. Das 5XZ Tief wurde am 9.5.2022 bei 13380.67 Punkten gehandelt. Der DAX Index stieg in der Folge mit 14226.47 Punkten oberhalb ...

