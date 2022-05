DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS nimmt Darlehen über 10,0 Mio. EUR auf und schließt damit einen wesentlichen Teil der Finanzierung ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta019/24.05.2022/11:55) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES nimmt Darlehen über 10,0 Mio. EUR auf und schließt damit einen wesentlichen Teil der Finanzierung ab

Kahl am Main, den 24. Mai 2022 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat mit einer internationalen Großbank einen Darlehensvertrag über eine Betriebsmittellinie in Höhe von 10,0 Mio. EUR abgeschlossen. Die gesamte Kreditsumme wurde seitens SINGULUS TECHNOLOGIES abgerufen, die Mittel sind am heutigen Tag bei der Gesellschaft eingegangen und stehen zur Finanzierung des operativen Geschäfts uneingeschränkt zur Verfügung.

SINGULUS TECHNOLOGIES hat damit einen wesentlichen Teil der Finanzierung erfolgreich sichergestellt und eine weitere Voraussetzung für die Erteilung des Testats für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2020 erfüllt. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass der Jahresabschluss am 3. Juni 2022 testiert und anschließend veröffentlicht werden kann.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 170 9202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

