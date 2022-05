Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2969 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/34 am 100. Handelstag 2022 mit einer 50:50-Chance, einer S Immo-Einladung, 10.000 gsundem Charity-Euros. Weiters: Ein Rekord, ein Preis, ein Interview und ein "Industry under Attack"-Buch von AT&S. Und im Abspann rappt diesmal BRN-Interviewer Sebastian Leben. Erwähnt wird: - Andreas Gerstenmayer im Börsenradio-Interview: https://boersenradio.at/page/brn/40551/ - Anmeldung mit S Immo CEO Bruno Ettenauer: www.simmoag.at/fragestunde- Podcast-Tipp für Aktieneinsteiger: Sebastian Leben ...

