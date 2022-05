Das neue Angebot für KMUs in Österreich ist ein weiterer Schritt der zu Jahresbeginn beschlossenen globalen Neuaufstellung von GoTo



MÜNCHEN, May 24, 2022bietet als einziges Unternehmen Tools, die KMU und wachsenden Unternehmen das flexible Arbeiten, die Kommunikation und den Support von Kunden und Mitarbeitern erleichtern. Jetzt sind die neuen Produkte von GoTo sowie eine neue App auch in Österreich verfügbar. GoTo hat den Anspruch, IT überall zu erleichtern. Dem entspricht das neue, vereinfachte Angebot, das aus zwei Flaggschiffprodukten besteht: der Unified-Communications-as-a-Service-Lösung (UCaaS) GoTo Connect sowie GoTo Resolve, einem neuen Tool für IT-Management und -Support. Die beiden Lösungen sind über eine einzige Anwendung, ein gemeinsames Administrationssystem und eine einheitliche Benutzeroberfläche miteinander verbunden.

GoTo kann ein starkes Wachstum vorweisen, bietet eine Verfügbarkeit von 99,999 Prozent und setzt bei seinen Lösungen auf das Zero-Trust-Prinzip. All dies bildet ein solides Fundament für die internationale Expansion und das neue globale Partnerprogramm. Dem österreichischen Marktauftritt vorausgegangen war eine Rebranding-Initiative, bei der aus LogMeIn "GoTo" wurde, sowie die Expansion nach Italien.

"Mit der Expansion nach Österreich unterstreichen wir unseren Anspruch, wachsenden Unternehmen weltweit ein neues und schlüssiges Portfolio an Kommunikations- und IT-Supportlösungen anzubieten", sagt Sion Lewis, General Manager für EMEA bei GoTo. "Vielen Firmen haben für flexibles Arbeiten bislang die richtigen Tools gefehlt. Unsere Mission ist es, das zu ändern. Viele Wettbewerber bieten nur Insellösungen. GoTo hingegen legt Funktionen für IT-Management und -Support sowie Kommunikation kostengünstig in einer einzigen Anwendung zusammen. GoTo möchte das Unternehmen sein, bei dem KMU alles erhalten, was sie für ihr erfolgreiches Remote-Business brauchen."

Die Pandemie hat eine dauerhafte Umstellung auf flexibles Arbeiten und Homeoffice bewirkt. Die Tendenz hin zum Cloud-Betrieb bietet Unternehmen in Österreich große Geschäftschancen. Wachstumsstarke KMU sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Sie benötigen also entsprechend geeignete Tools, um ortsflexibel mit einem beliebig großen Personalbestand arbeiten zu können. Dem österreichischen Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandortzufolge sind 99,6 Prozent aller Unternehmen in Österreich KMU. GoTo versteht die Herausforderungen, vor denen sie in der heutigen hybriden Arbeitswelt stehen, und bietet ihnen gezielt Lösungen an.

In Österreich werden von GoTo künftig die folgenden Produkte und eine App erhältlich sein:

GoTo Connect:

Eine neue UCaaS-Umgebung, die alle Collaboration-Lösungen von GoTo in einer sicheren, einheitlichen Anwendung vereint

Eine anpassbare virtuelle Cloud-Telefonanlage für KMU

Eine einheitliche Umgebung u.a. mit Anrufverwaltung, Videomeetings, Contact-Center-Funktionen (https://www.goto.com/blog/goto-launches-expanded-contact-center-offering) und vielem mehr

GoTo Connect mit Funktionen für Cloud-Telefonie, Meetings, Messaging, Schulungen und den Contact-Center-Betrieb. Ergänzend hinzu kommen eine tiefe Facebook-Integration für eine verbesserte Multi-Channel-Kundenkommunikation sowie Webchat-Widgets, die Interaktionen von Website-Besuchern direkt in die Chat-Warteschlange einspeisen. Weitere Funktionen sind bereits angekündigt.

GoTo Resolve:

Neues All-in-one-Produkt für die Vereinfachung der IT-Verwaltung und Support für KMU. Es vereint die Funktionen aus den bewährten GoTo-Lösungen für den Fernzugriff, die -verwaltung und den -support einschließlich interaktiver Ticketing- und Support-Funktionen.

Erste Lösung auf dem Markt mit Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur, die Endgeräte vor Hackerangriffen schützt und KMU weniger anfällig für Cyberrisiken macht. Der Zero-Trust-Zugriff bei GoTo Resolve funktioniert nach dem Ansatz "Niemals vertrauen, immer überprüfen": Alle sensiblen Aktionen, etwa Fernzugriffs- und Automatisierungsaufgaben, fordern grundsätzlich eine zweite, eindeutige Überprüfung ein.

GoTo Resolve ist eine Premiumlösung, die sich ganz unkompliziert in nur wenigen Minuten installieren lässt. Die Zero-Trust-Sicherheit ist im Preis inbegriffen, sodass sich Unternehmen jeder Größe diesen Sicherheitsansatz leisten können.



Mit seinen Produkten stellt GoTo österreichischen Unternehmen jetzt zuverlässige und äußerst budgetfreundliche Support- und Kommunikationslösungen zur Verfügung. Die Produkte sind in eine einzige Anwendung integriert, haben eine gemeinsame Verwaltungsoberfläche und bieten eine einheitliche Benutzererfahrung. Mit folgenden Integrationen wird künftig eine weitere Verschmelzung zwischen Support und Kommunikation ermöglicht:

Integration der Ticketing- und Helpdesk-Umgebung in GoTo Connect

Zugriff auf die Telefonfunktion über die GoTo-Resolve-Konsole

Möglichkeit, Supporttickets mit Anrufnotizen zu versehen



"Wir freuen uns, GoTo Connect in Verbindung mit Cloud-Telefonie nun auch in Österreich anbieten zu können. Auf dem deutschen Markt arbeiten wir bereits länger zusammen und kennen die umfassenden Cloud-Kommunikationslösung aus zahlreichen Kundenprojekten. Für das KMU-Segment Österreichs sehen wir hier jedenfalls großes Potenzial.", sagt Daniel Holzinger, Gründer und Geschäftsführer von colited, einem langjährigen GoTo-Partner. "Darüber hinaus haben Unternehmen in Österreich ab sofort nicht nur Zugang zu UCaaS, sondern auch zu den Contact-Center- und Fernsupportfunktionen von GoTo, womit wir Kunden ein zusätzliches Angebot bieten können.

Ein neues Partnernetzwerk

Das Partner Network (https://www.goto.com/de/partners) ist eine neue Initiative von GoTo, die das wachsende Partnernetz des Unternehmens befähigen soll, auf weiteren Wegen Kunden zu gewinnen und neue Umsätze zu erschließen.

Das neue Netzwerk spricht Vertriebspartner weltweit an. Sie profitieren nun von weiteren Marketing-Investitionen von GoTo, neuen Integrationen und der Unterstützung verschiedener Channel (MSPs, Wiederverkäufer und Distributors).

Zum Programm gehört ein gestuftes Bonusmodell, das Partner entsprechend ihrer Vertriebsleistung honoriert und ihnen hilft, beim Verkauf von GoTo-Lösungen an KMU ergänzende Umsatzpotenziale zu erschließen.



Weitere Einzelheiten zu den Produkten von GoTo: https://www.goto.com/de.

Über GoTo

GoTo entwickelt Software für die flexible Arbeitswelt, darunter GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue und Central. Die Lösungen sind für die IT-Teams kleiner und mittelständischer Unternehmen konzipiert, aber leistungsfähig genug für große Konzerne. Die Software wurde entwickelt, um die Anforderungen von Endanwendern in den Bereichen Unified Communications & Collaboration (UCC) sowie IT-Management und -Support zu unterstützen. Fast 800.000 Kunden tragen dazu bei, dass mehr als eine Milliarde Menschen über die UCC-Produkte von GoTo an Meetings, Webinaren, Kursen und Schulungen teilnehmen. Hinzu kommen über eine halbe Milliarde Verbindungen über die Fernzugriffs- und Support-Tools des Unternehmens. GoTo setzt sich mit dieser Entwicklung dafür ein, dass die Zeit am Arbeitsplatz gut genutzt wird und mehr Zeit außerhalb der Arbeit für die Anwender verfügbar ist. Mit über 3.000 Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Dollar hat das auf Fernzugriff spezialisierte Unternehmen seinen physischen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und verfügt über weitere Niederlassungen und zahlreiche Mitarbeiter im Homeoffice in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und an anderen Standorten.

