Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Athos Immobilien +1,96% auf 52, davor 8 Tage ohne Veränderung , voestalpine -1,53% auf 27,1, davor 7 Tage im Plus (13,63% Zuwachs von 24,22 auf 27,52), Bawag-1,19% auf 46,62, davor 5 Tage im Plus (7,52% Zuwachs von 43,88 auf 47,18), AT&S -2,29% auf 55,5, davor 3 Tage im Plus (8,6% Zuwachs von 52,3 auf 56,8), EVN -1,92% auf 22,95, davor 3 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 22,55 auf 23,4), Goldbarren (1000g, philoro) -0,64% auf 56511,4, davor 3 Tage im Plus (0,98% Zuwachs von 56322,9 auf 56877,6), Goldbarren (250g, philoro) -0,64% auf 14170,2, davor 3 Tage im Plus (0,98% Zuwachs von 14123,1 auf 14261,8), Goldbarren (100g, philoro) -0,63% auf 5680, davor 3 Tage im Plus (0,97% Zuwachs von 5661 auf 5716), Goldbarren (1oz, philoro) -0,64% auf 1782,22, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...