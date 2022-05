Die CA Immo hat im 1. Quartal ein Konzernergebnis von 136,9 Mio. Euro erreicht (231Prozent über dem Vorjahreswert von 41,4 Mio. Euro). Das Neubewertungsergebnis stand zum Stichtag bei 98,3 Mio. Euro und fiel höher aus als das Vorjahresergebnis (31.3.2021: 63,3 Mio. Euro). Für die positive Entwicklung zeichneten vorrangig Aufwertungen von fortschreitenden Entwicklungsprojekten sowie Landreserven in Berlin und Frankfurt in Höhe von rund 76 Mio. Euro verantwortlich, so das Unternehmen. Die FFO I, wesentliche Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerns, die vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt berichtet wird, ist um 6,9 Prozent auf 29,2 Mio. Euro leicht gesunken (31.3.2021: 31,4 Mio. Euro). CA Immo ...

