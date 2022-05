Bei der Zumtobel Group fand am 24. Mai ein Kundenevent mit rund 400 Besucher*innen statt.Neben geführten Touren durch das 4.000 Quadratmeter große Lichtforum und Produktschulungen wurden dem Fachpublikum hochkarätige Formate wie Keynotes zu den Themen Nachhaltigkeit und Design am Puls der Zeit geboten. Workshops rund um nachhaltige Architektur, Lichtverschmutzung sowie Digital Services, Licht als Infrastruktur und New Work ergänzten das Programm und förderten den Diskurs hinsichtlich relevanter Zukunftsfragen der Branche. "Mit dem Dornbirner Lichtforum haben wir nachhaltig in den Standort des Konzerns investiert und einen einzigartigen Ort zum Austausch und Co-Working geschaffen. Als Austragungsort für Events wie Live.Light bietet es den idealen ...

