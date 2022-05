Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2974 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/35 dreht sich vor allem um den Verbund, den nun mit dem Vorschlag einer Sonderdividende vorprescht und damit nicht mehr ausschliesslich Passagier der Politik ist. Weiters: Updates zu Immofinanz, CA Immo, S Immo und UBM und schliesslich musste ich bei LinkedIn von Specialist auf BBO ändern. Erwähnt wird: Verbund Webinar am 1. Juni (15 Uhr) mit dem Industriemagazin: Photovoltaik am Werksgelände: So funktioniert ein Betreibermodell ohne Kosten- und Betriebsrisiko. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...