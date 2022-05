Das neue Angebot bietet Unternehmen die Möglichkeit, eigene und Drittanbieter-Systeme zur Markierung von Funktionen mit Amplitude Experiment, der erstklassigen Experimentierplattform von Amplitude, zu verknüpfen

Amplitude, Inc. (Nasdaq: AMPL), der Vorreiter im Bereich der digitalen Optimierung, gab heute die Einführung von Experiment Results bekannt, einer neuen Funktion von Amplitude Experiment. Experiment Results ermöglicht es Teams, Experimente zu planen, nachzuverfolgen und zu analysieren, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, während sie ihr bestehendes System zur Markierung von Funktionen nutzen. Produkt- und Datenwissenschaftsteams können jetzt mit der leistungsstarken Self-Service-Experimentanalyse von Amplitude, die auf der führenden Produktanalyselösung der Branche aufbaut, Experimente erheblich ausweiten. Experiment Results stellt den Teams die Daten und Analysen zur Verfügung, mit denen sie Ziele festlegen, ermitteln können, ob die Experimente statistische Signifikanz erreichen und die Ziele erreichen, und liefert automatisch Empfehlungen für die nächsten Schritte.

Die führenden Produktteams erproben alle neuen Funktionen und führen oft Zehntausende von Experimenten durch, um die Folgen der einzelnen Produktänderungen zu verstehen. Das größte Hindernis bei der Skalierung von Produktexperimenten ist die Verfügbarkeit von Daten und Analysen, um die Ergebnisse der Experimente zu analysieren. Viele Unternehmen haben bereits die Infrastruktur, um neue Experimente durchzuführen, vertrauen aber stark auf Data Science Teams und eigene Infrastrukturen, um die Ergebnisse auszuwerten und Empfehlungen für das weitere Vorgehen zu geben. Experiment Results beseitigt diese Engpässe mit Hilfe von Self-Service-Experimenten, so dass mehr Teams mehr Experimente auf schnelle und effiziente Weise durchführen können. Ab heute können Unternehmen ihre bestehende Infrastruktur für die Markierung von Funktionen mit den ausgeklügelten Analysemöglichkeiten von Amplitude für Experimente verknüpfen, um Produktentscheidungen zu treffen, Innovationen voranzutreiben und den Umsatz zu steigern.

"Erfolgreiche Produktmanager verwenden datenbasierte Erkenntnisse, um zu entscheiden, welche Produktänderungen vorgenommen werden sollen. Mit Experiment Results können Kunden die Anzahl der Experimente, die sie durchführen, exponentiell erhöhen und erhalten empfohlene nächste Schritte für ihre Experimente", sagte Justin Bauer, Chief Product Officer bei Amplitude. "Das bedeutet, dass auch nicht-technische Teams in der Lage sind, schneller und in größerem Umfang intelligente Entscheidungen zu treffen und letztlich die richtigen Funktionen bereitzustellen, die den Mehrwert für ihre Kunden und das Wachstum ihres Unternehmens erhöhen."

Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

Multi-Metrische Kausalanalyse: Experiment Results hilft Teams bei der Ermittlung kausaler, statistisch signifikanter Ergebnisse aus Experimenten, z. B. bei der Feststellung, ob Benutzer ihre durchschnittlichen Bestellaufwendungen aufgrund der Produktänderung erhöht haben. Dadurch wird der Aufwand für die Definition von Kennzahlen, die Analyse von Daten und die Präsentation von Ergebnissen reduziert, wobei sowohl sequentielle Tests als auch t-Tests innerhalb des "Amplitude Experiment"-Produkts unterstützt werden.

Nachgelagerte Analyse für Experimente: Mit vordefinierten Kennzahlen und vorgefertigten Diagrammen bringt Experiment Results die Teams schneller von der Experimentierphase zur Entscheidungsfindung. Die einfach zu verstehenden Dashboards von Amplitude versetzen die Führungskräfte der verschiedenen Abteilungen in die Lage, die Ergebnisse von Experimenten schnell für nachgelagerte Analysen bereitzustellen.

Automatisierte Ziele und Empfehlungen: Experiment Results hilft Anwendern, die richtigen Ziele zu setzen, ermittelt automatisch, ob die Tests eine statistische Signifikanz aufweisen, und gibt in einem kurzen Überblick Empfehlungen für die nächsten Schritte.

Experiment Results bietet Produkt- und Datenwissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Analysedienste zu skalieren und gleichzeitig nicht-technische Teams in die Lage zu versetzen, die Ergebnisse zu interpretieren. Erfahren Sie hier mehr über Experiment Results oder fordern Sie hier eine individuelle Amplitude-Demo an.

Über Amplitude

Amplitude ist der Pionier in der digitalen Optimierungssoftware. Mehr als 1.700 Kunden, darunter Atlassian, Instacart, NBCUniversal, Shopify und Under Armour, verlassen sich auf Amplitude, um ihnen zu helfen, schneller und intelligenter zu innovieren, indem sie die strategische Frage beantworten: "Wie treiben unsere digitalen Produkte unser Geschäft an?" Das Amplitude Digital Optimization System macht kritische Daten für jedes Team zugänglich und verwertbar es vereint Produkt-, Marketing-, Entwickler- und Führungsteams um ein neues Kundenverständnis und eine gemeinsame Sichtbarkeit dessen, was die Geschäftsergebnisse vorantreibt. Amplitude ist die branchenweit führende Produktanalyselösung, die im Frühjahrsbericht 2022 von G2 auf Platz 1 steht. Erfahren Sie auf amplitude.com, wie Sie Ihre digitalen Produkte und Ihr Geschäft optimieren können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

