The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2022



ISIN Name

CA02650G2027 AMERICAN HELIUM INC.

CA7562301084 RECHARGE RESOURCES LTD.

IT0001055521 LA DORIA S.P.A. EO 1,51

SE0002579912 GHP SPECIALTY CARE AB SK1

US02772A1097 AMERICAN NATL GRP DL-,01

US46121H1095 INTRICON CORP. DL 1

US92660E1073 VIDLER WATER RES. DL-,01

