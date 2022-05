Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG hat eine Portfoliostruktur konzipiert, die speziell auf den Werterhalt in Krisen ausgerichtet ist. Wir haben mit CIO Stefan Klocker über den Strategie-Fonds gesprochen. Herr Klocker, die vergangenen Jahre waren von Krisen geprägt, die Inflation ist auf sehr hohem Niveau. Das wirkt sich naturgemäß auf die Finanzmärkte aus. Man muss schon eine gute Strategie haben, um Renditen zu erwirtschaften. Welche Strategie verfolgt die LLB (Österreich) AG? Stefan Klocker: Gerade in einem herausfordernden und dynamischen Marktumfeld ist die individuelle Beratung unserer KundInnen wesentlich. Vertrauen ist in der Vermögensveranlagung das Um und Auf. Vertrauen in die Bank und Vertrauen in die Anlagekompetenz ...

