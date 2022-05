GameStop-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund zehn Prozent. 126,68 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur GameStop-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund siebzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 148,46 USD. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 152,58 USD, sodass GameStop in Abwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...