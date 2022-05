Vonovia SE 2.67% TRADINGEASY (EASY22H1): Vonovia | Starke Unterstützung bei 34,40 € Die Aktie ist charttechnisch gesehen an einem äußerst interessanten Punkt angekommen. Nach dem Hoch bei etwa 58 Euro hat sich der Wert fast halbiert und ist nun bei etwa 34,40 Euro auf eine Unterstützung geprallt, welche zunächst im August 2016 als massiver Widerstand überwunden werden konnte. Nach einem Re-Test im Februar 2018 sowie im März 2020 wurde genau an dieser Kursmarke eine Rallye losgetreten. Wir spekulieren gehebelt auf einen neuen Kursanstieg an eben diesem Level bis zu einem Preis von etwa 47 Euro. Dieser würde ein Fibonacci Retracement des Abverkaufs seit August 2021 von 61,8% darstellen. Der RSI (Woche) ist unter 17 gefallen und zeigt eine stark überverkaufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...