Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2979 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/37 hat am halberten Fenstertag u.a. weitere Diskussionen rund um den Verbund mit Julia Herr und einem Eigentümer-enteignen-Konter sowie Photovoltaik parat. Weiters: Ein Short auf RBI, Research zu Flughafen Wien, CA Immo und SBO. Interessant ist, was Wood&Co zu Immofinanz sagt, man blendet offenbar CPI Property weg. Und finally: Während manche über Gewinnabschöpfungen reden, wir auf KESt-Absoftungen hoffen, werfen auch die Versicherer wichtige Punkte ein: Denn würde man nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...