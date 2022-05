Research: HSBC bestätigt Flughafen Wien mit Halten und passt das Kursziel von 26,5 auf 25,5 Euro an. Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für Verbund von 96,0 Euro auf 105,0 Euro und bleiben auf "Buy". Kepler Cheuvreux bestätigt CA Immo das Halten-Rating und reduziert das Kursziel von 37,0 auf 32,0 Euro. Wood & Co stuft Immofinanz von Halten auf Verkaufen und erhöht das Kursziel von 14,4 auf 16,0 Euro. Raiffeisen Research bestätigt SBO mit Halten und hebt das Kursziel von 42,5 auf 67,0 Euro an. Neuer Termin: Die Strabag SE hat aufgrund eines technischen Fehlers bei der Einberufung die für 10.6.2022 angesetzte 18. Ordentliche Hauptversammlung abberaumt. Der Vorstand hat als neuen Termin für die 18. Ordentliche ...

