Heute herrscht Hochstimmung bei PayPal-Aktionären. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Aktuell kostet der Titel damit 84,40 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zwölf Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verläuft bei 94,49 USD. Bei PayPal geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind ...

