Partystimmung bei Novavax-Aktionären. So springt der Kurs um rund zehn Prozent nach oben. Damit valutiert der Titel nun bei 51,73 USD. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zweiundzwanzig Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 63,23 USD. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Anleger, die für die Zukunft von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...