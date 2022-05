In diesem Jahr gehören Technologie-Aktien zu den größten Verlierern an den Märkten. Eine Betrachtung der YTD-Performance der führenden Fintech-Unternehmen verdeutlicht diese Entwicklung. In dieser Hinsicht haben die Papiere von PayPal bereits 56,40 Prozent verloren. Der Verlust der Block-Aktie seit Jahresbeginn beträgt derzeit 45,43 Prozent. Auch die Aktien von Affirm mussten Einbußen hinnehmen. Hier liegt der Verlust bei 69,32 Prozent. Die Inflation ...

