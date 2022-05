Eine tolle Performance zauberte zuletzt CureVac auf's Parkett. Schließlich findet sich der Kurs 2,26 Prozent höher wieder als vor einer Woche. An drei der vier Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Am Freitag war das Plus mit rund 10,10 Prozent für CureVac am größten. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund fünf Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...