Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX übersprang diese Woche mit +4% die 3,300-Punkte-Marke und schlug sich besser als andere europäische Börsenindizes. International waren Banken und Öl- und Gaswerte am stärksten gesucht. In Österreich zog diese Woche vor allem der Verbund an nach Ankündigung einer Sonderdividende und Gutschriften für Kunden, die eine Gewinnabschöpfung nun unwahrscheinlicher werden lassen. Wie erwartet profitierte auch die OMV vom Start des Borouge-Listings. Stärkster ATX-Wert war diese Woche der Verbund mit +12,9% nach Ankündigung einer Sonderdividende von EUR 400 Mio. für 2022, die zusätzlich zur ordentlichen Dividende ausgeschüttet werden soll. Nach unseren Schätzungen würde der Verbund damit 2023 in Summe EUR 1,2 Mrd. ausschütten oder rund EUR ...

