Cancom schoss in der vergangenen Woche regelrecht nach oben. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 2,69 Prozent. An vier der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Dabei schoss Cancom am Montag mit einem Plus von 2,30 Prozent regelrecht nach oben. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...