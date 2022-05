Foto: ShutterstockNach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt hoffen die Anleger in der Woche vor Pfingsten auf weitere Kursgewinne. Die bekannten Belastungsfaktoren dürften den Aufschwung von DAX und Co jedoch bremsen. Von der auslaufenden Unternehmens-Berichtssaison sind derweil in der neuen Woche kaum noch Nachrichten zu erwarten. Der Deutsche Aktienindex DAX +1,62% ist dank der Aussicht ...

