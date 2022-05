Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 27.05.2022 - Käufer kommen zurück, Start der Bärenmarktrallye? Interviews Urban, Stanzl, Hlinka, HalverKäufer kommen zurück, Start der Bärenmarktrallye? Interviews mit Gottfried Urban, Jochen Stanzl, Mojmir Hlinka, Robert Halver, Andreas Scholz, Lars Erichsen, Gunter Die Stimmung scheint gedreht zu sein, nicht nur am Feiertag, der ja kein Börsenfeiertag war, sondern auch am Freitag und damit dem Brückentag, legen die Kurse weiter zu. Aus Asien und den USA kommt gute Stimmung, das Fed-Protokoll wirkt mit guter Stimmung nach, außerdem kamen gute Konjunkturdaten. Alles in allem stiegen fast überall die Kurse. Der DAX setzt sich deutlich über ...

