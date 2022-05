Deutsche Telekom-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. Schließlich gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 4,54 Prozent fünf der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im grünen Bereich. Ganz besonders bemerkenswert war dabei der Montag mit einem Plus von 1,30 Prozent. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Die große Bild ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...