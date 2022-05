MorphoSys legte zuletzt einen Traumstart hin. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 5,22 Prozent. Das Wertpapier schloss vier der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Dabei hat MorphoSys am Donnerstag den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 9,33 Prozent. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 20,97 EUR ...

