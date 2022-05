Mit einem kräftigen Anstieg endete für Lanxess die vergangene Börsenwoche. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 6,17 Prozent. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich die Aktie an drei der fünf Sitzungen. Der Montag war dabei mit einem Tagesgewinn von 2,92 Prozent besonders bemerkenswert. Geht es bei Lanxess jetzt so richtig los?

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt mittlerweile ein weiterer kleiner Anstieg für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. ...

