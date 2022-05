- FUW: Aryzta wächst im dritten Quartal stark -Italien will seine Banken nach Angaben von Insidern angesichts der wachsenden Wirtschaftsrisiken weiter stützen -Sanofi: FDA Puts Trial for Cialis Switch to OTC Sales on Hold -S Immo Q1 Nettogewinn EU24,1 Mio -Reliance, Adani Group sind Interessenten für Metro's India Unit: BS -Deutsche-Telekom-Funkmasten ziehen 20 Mrd Euro schwere Gebote an -EVOTEC KAUFT RIGENERAND FÜR EU23 MIO Siemens: Die Zug-Sparte des Münchner Industriekonzerns gibt den Abschluss eines Vertrages über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt in Ägypten bekannt -Volkswagen wird in Brasilien wegen Menschenrechtsverletzung angeklagt - Der VW-Chef Herbert Diess fürchtet in China kein Rezessionsriskio Guten Morgen ...

