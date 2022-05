Der Deutsche Leitindex konnte in der abgelaufenen Handelswoche tatsächlich die seit Jahresanfang gültige Abwärtstrendgerade (schwarz im Chart unten eingezeichnet) knacken und damit ein neues Kaufsignal generieren. In der Folge konnte der DAX direkt weiter zulegen und befindet sich auch heute zum Start in die neue Woche im Plus! Jetzt rückt jedoch bereits die nächste Widerstandsmarke, die 200-Tage Linie (blau im Chart) ins Blickfeld, welche ca. bei 14730 verläuft. Aktuell notiert der Index bei 14585 ...

