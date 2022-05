Wie die börsengelistete Kostad mitteilt, wurde zuletzt in einer Ad Hoc-Aussendung das voraussichtliche Datum für die ordentliche Hauptversammlung unzutreffend mit 15. August 2022 angeführt. Die Hauptversammlung findet allerdings am 8. September 2022 statt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 der Kostad AG wird nach dessen Fertigstellung und Feststellung voraussichtlich am 8. August 2022 veröffentlicht werden.

