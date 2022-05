Aktien: Dieser Corona-Impfstoffwert kämpft mit hohen Kosten

Anzeige / Werbung In der Coronavirus-Pandemie mischt Curevac mit der Entwicklung eines eigenen Covid-19-Impfstoffs mit. Doch die Nachwirkungen des Flops spürt das deutsche Biotechnologieunternehmen nach wie vor. Biontech, Moderna und Curevac forschen in der Coronavirus-Pandemie an Covid-19-Vakzinen, basierend auf der neuartigen mRNA-Technologie. Doch während Biontech und Moderna mit ihren Impfstoffen Milliarden umsetzen, floppt Curevacs Vakzin. Die Belastungen spürt das Tübinger Unternehmen immer noch. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das an der Nasdaq gelistete deutsche Biotechnologieunternehmen mitteilte, hielten die negativen Effekte auch im zurückliegenden ersten Quartal an. Allerdings konzentriere man sich nun darauf, die Kosten weiter zu kontrollieren und zu senken. Curevac gab einen Vorsteuerverlust von 15,2 Millionen Euro für das 2022er Startquartal bekannt. Vor Jahresfrist waren es 112,2 Millionen Euro gewesen. Den Umsatz bezifferte Curevac weiteren Angaben zufolge mit 24,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stellte das einen Zuwachs von 14,4 Millionen Euro dar. 2021 hatte Curevac die Entwicklung seines Covid-Impfstoffs der ersten Generation wegen zu schwacher Wirksamkeit eingestellt. Im März 2022 gab das Unternehmen dann den Start einer klinischen Studie zu einem Vakzin der nächsten Generation bekannt. Curevac-Aktie testet Widerstand Die Aktie von Curevac kann sich nach dem deutlichen Kurseinbruch seit mehr als einem Jahr um die Marke von 15 Dollar stabilisieren. Der MACD (Momentum) kann sich sogar leicht erholen und signalisiert einen leichten Aufschwung. Aktuell wird der Widerstand bei rund 20 Dollar getestet, ein Durchbruch kann der Aktie neue Impulse verleihen. Die nächste Unterstützung befindet sich bei rund 14 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

