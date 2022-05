Gestern tagsüber und heute früh haben sich zahlreiche Immofinanz-Aktionäre bei mir gemeldet, der Ärger auf Banken, die Übernahmekommission und das Setup zum CPI-Angebot ist gross. Eine Zusammenfassung und einen Call to action dazu gibt es heute Mittag im http://www.wienerboerseplausch . Reinhören in die Folge gestern, ebenfalls zu Immofinanz: https://boersenradio.at/page/podcast/2989 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/38 hat vor allem den Kursrutsch von Immofinanz zum Thema. Das war von mir erwartet, aber nicht so früh (wir haben die Aktie im Angebot ...

