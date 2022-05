Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street wurde gestern aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Doch auch ohne Impulse aus den USA konnte der DAX seine jüngste Erholung fortsetzen. Und das trotz einer gestiegenen Inflationsrate in Deutschland. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl WTI, DAX, Siemens, Deutsche Telekom, Shop Apotheke, Bavarian Nordic, SIGA Technologies, Rheinmetall und LVMH. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf