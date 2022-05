Ford Motor Co. -2.94% thedude910 (VRX3FX): Im Internet wird der Wind um die ersten ausgelieferten Exemplare des F-150 Lightning immer lauter. Es ist der erste elekrische Pickup, der in der Basisversion mit $40,000 nicht mehr als die gewohnten Trucks fürs Volk kostet. Das druchdachte Design und die vielen Gimmicks dürften Technikfreaks wie Handwerker gleichermaßen begeistern und mit der konservativen Außenhülle holt Ford den Kunden ab und kann gleichzeitig Entwicklungs- wie Produktionskosten sparen. Der Wagen ist im Prinzip konkurrenzlos, alternativ gibt es zur Zeit nur den Hummer EV (ab Ende des Jahres und $150,000) und den Rivian RT1 (ab $70,000). Wir alle wissen, dass der Tesla Cybertruck nie produziert werden wird, genau so wie der Tesla Semi, der neuen ...

