Der Baukonzern Strabag hat heute einen Einblick in das 1. Quartal 2022 gewährt. So wurde die Leistung um 12 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro gesteigert, was wesentlich auf das im Vergleich zum Vorjahresquartal günstigere Bauwetter zurückzuführen ist, wie das Unternehmen erklärt. Der Auftragsbestand erreichte mit 23,7 Mrd. Euro (+18 Prozent im Vergleich zum 31.3.2021) einen neuen Rekordwert. Deutschland habe am stärksten zum Wachstum des Auftragsbestands beigetragen, gefolgt von Österreich und Polen. Angesichts des im ersten Quartal begonnenen Krieges Russlands gegen die Ukraine sei eine Prognose weiterhin mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Basierend auf dem neuerlichen Rekordauftragsbestand und einer Leistung im ersten Quartal 2022, die in etwa der ...

