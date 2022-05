Trauer ist heute bei Teamviewer-Aktionären angesagt. Schließlich rutscht die Aktie um rund drei Prozent in die Tiefe. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So genügt ein Anstieg von rund drei Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Hochpunkt wurde bei 13,45 EUR ausgelotet. Daher liegen jetzt neue Trendsignale in der Luft!

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 15,57 EUR verläuft. Langfristig gelten für Teamviewer demanch Abwärtstrends. Für mittelfristig orientierte Anleger stehen ...

