Standard Lithium-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien nämlich rund drei Prozent günstiger. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 6,10 USD zu haben. Rette sich wer kann - oder wie lautet nun das Motto?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund zehn Prozent. Dieser Hochpunkt wurde bei 6,72 USD ausgelotet. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Turnaround-Spezialisten könnten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...