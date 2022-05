Valneva SE bestellt die Impfstoffexperten Thomas Decker und Michael Pfleiderer in seinen wissenschaftlichen Beirat. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Die umfassende Expertise von Dr. Decker und Dr. Pfleiderer wird jene unseres bestehenden wissenschaftlichen Beirats sehr gut ergänzen. Wir freuen uns darauf, sie in dieser Expertenrunde zu haben, da ihre Fähigkeiten und Perspektiven für die weitere Verbesserung von Valnevas Forschungs- und Entwicklungsstrategie äußerst wertvoll sind." Unter dem Vorsitz von Ralf Clemens gehören dem wissenschaftlichen Beirat von ValnevaNorman Baylor, Anna Durbin, George R. Siber und Alexander von Gabain an. Der Beirat wurde 2019 gegründet.

